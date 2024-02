Eispiraten schießen Eislöwen bei Sachsenderby-Fest unter freiem Himmel ab!

Willy Rudert (3.v.l.) von Crimmitschau und Eislöwe Justin Florek (4.v.l.) bekamen sich in die Haare, am Ende behielten die Eispiraten deutlich die Oberhand. © Thomas Heide

Als wäre halb Eishockey-Sachsen auf den Beinen, säumten die Fans die Zufahrtswege oder warteten an den Haltestellen gemeinsam in Gruppen, gemischt aus Eispiraten- und Eislöwen-Sympathisanten auf die Shuttlebusse.

Es war ein wahres Eishockey-Fest, was in der Vogtland Arena zelebriert wurde, ganz so, wie es DEL2-Geschäftsführer René Rudorisch am Donnerstag auf der Pressekonferenz angekündigt hatte.

Im Stadionrund ein Farbenmeer aus Rot-Weiß und Blau-Weiß, wobei die Westsachsen unter den insgesamt 12.400 Zuschauern eindeutig in der Mehrheit waren - optisch und akustisch.

Das schien die gastgebenden Crimmitschauer regelrecht zu beflügeln. Die Mannen aus dem Sahnpark hatten sich optimal vorbereitet, trugen aufgemalte schwarze Streifen unter den Augen, um die Reflexionen durch die Flutlichter abzuschwächen. Ein Kniff, den man bei den Eislöwen nicht sah.

Crimmitschau ließ sich nicht blenden und Max Balinson (10.) behielt den Durchblick, als er das Zuspiel von Tobias Lindberg trocken in die Maschen hämmerte. Da tobte die rot-weiße Wand auf der Gegengeraden!