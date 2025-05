"Das wirst Du nie wieder erleben": Eislöwen beeindruckt von Party nach dem DEL-Coup

Nach dem DEL-Coup feierten die Fans der Dresdner Eislöwen eine fette Party. Die Spieler waren davon beeindruckt.

Von Enrico Lucke

Dresden - Sponsor Feldschlößchen hatte "Aufsteiger"-Etiketten fürs Party-Bier drucken lassen. Im offenen Bus, mit lauter Musik und Stürmer Tomas Andres als Vorsänger ging's für die Dresdner Eislöwen mit Meisterpokal auf eine "Ehrenrunde" durch Dresden. Zur großen Party im Löwenkäfig kamen 5000 Fans: Was am Mittwoch passiert ist, hatte die Stadt noch nicht gesehen.

Bruno Riedl (M.) stieß mit seinem Treffer zum 1:0 in Ravensburg das Tor zur DEL ganz weit auf. © imago/eibner Zumindest außerhalb vom Fußball. Den Coup geschafft zu haben und in die DEL aufzusteigen, begeisterte so viele Menschen in der Stadt. "Es ist unbeschreiblich - vom 'U17'-Spieler ins DEL-Team. Als ich vor zehn Jahren hierhergekommen bin, war mir immer klar: Langfristig ist es ein DEL-Standort. Für die DEL2 ist er zu gut. Die Fan-Basis, die Organisation - alle haben es verdient, in die DEL zu kommen. Da wurde die Arbeit gut gemacht", so Eislöwen-Verteidiger Bruno Riedl. "Ich habe mit Oliver Granz und Tomas Sykora geredet, sie haben gesagt: 'Bruno, das wirst du nie wieder erleben. Das hatten wir in Ravensburg oder in Frankfurt nicht so.' Selbst die, die schon Titel hatten, waren überwältigt von der Anzahl der Fans an der Strecke, von der Begeisterung."

Dresdner Eislöwen Euphorie-Bremse für die Fans der Eislöwen: Preisschock bei den Tickets für die DEL Dass es so weit kam, daran hatte Riedl einen großen Anteil. Sein Treffer in Spiel sieben der Finalserie gegen Ravensburg stieß das Tor zur DEL auf. "Es war ein unfassbares Gefühl. Ich habe von Travis Turnbull einen Pass bekommen. Der Puck ist dann glücklicherweise an den Schlittschuh gekommen. Als er drin war, habe ich mich mit den Mitspielern gefreut. Dieses erste Tor war extrem wichtig."

Dresdner Eislöwen: "Senorita (Torero)" von Malle-Sänger Almklausi wurde zum Kabinenhit

Die Aufstiegshelden waren beeindruckt von der Party, die nach ihrer Rückkehr in Dresden am Mittwoch stieg. © Lutz Hentschel Wie passend war der Kabinen-Song, der nicht nur in der Saison hoch- und runterlief, sondern auch auf dem Bus durch die Stadt: "Der Torero steht in der Arena. Weit weg von daheim, sein Kampf steht bevor", singt Almklausi in seinem Lied "Senorita". Natürlich ließ es sich Oberbürgermeister Dirk Hilbert (53, CDU) nicht nehmen und empfing das Team in seinem neuen Rathaus: "Ihr habt's gemacht. Geschichte geschrieben - das erste Mal der Aufstieg in die DEL. Wir freuen uns als Stadt riesig." Und die Party ist für die Spieler noch nicht vorbei. Gemeinsam ging's am Donnerstag für zwei Tage in den Flieger. Auf Mallorca können sie es nochmal richtig krachen lassen, bevor es in den Urlaub geht. Dresdner Eislöwen Großer Fanmarsch und Party bei den Eislöwen, doch der MVP geht nicht mit in die DEL Allerdings ist diesmal nicht ganz so viel Zeit. Die Vorbereitung auf das Abenteuer DEL beginnt zeitnah. Normalerweise wird ab Anfang Mai trainiert. Da die Saison so lang ging, wird's Ende Mai. Die Liga-Premiere ist am 19. September. Der Gegner ist offen. Ein Coup wäre es doch, wenn Berlin zum Auftakt kommt - Meister gegen Meister. Die Fans dürften sehnsüchtig auf den Spielplan warten.

Dresdner Eislöwen: Matej Mrazek wechselt nach Ravensburg, auch Arne Uplegger geht