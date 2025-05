01.05.2025 20:20 28.772 Eislöwen feiern riesige Aufstiegsparty in Dresden

Nach dem historischen Aufstieg in die DEL feierten die Eishockey-Profis der Dresdner Eislöwen am Mittwoch eine riesige Party in Dresden.

Von Tina Hofmann, Enrico Lucke

Dresden - Nach dem historischen Aufstieg in die DEL feierten die Eishockey-Profis der Dresdner Eislöwen am Mittwoch eine riesige Party in Dresden. Nach der Eintragung ins Stadtbuch beim Empfang bei Oberbürgermeister Dirk Hilbert (53, FDP) ging es per Bus zum Neumarkt, wo ein großer Fanmarsch zur Arena startete. In unserem Update-Artikel könnt Ihr die große Aufstiegsfeier noch einmal nacherleben. 20.20 Uhr: Dresdner Eislöwen werden gefeiert Die gesamte Mannschaft ist jetzt auf der Bühne. Jeder Spieler wurde einzeln vorgestellt. Tomas Andres und Co. holten sich ihren verdienten Applaus ab. © TAG24 19.33 Uhr: Party-Stimmung in der Eishalle In der Arena warten die Fans auf ihre Helden! Der Löwenkäfig strahlt am Mittwochabend in Blau und Weiß. © TAG24 19.15 Uhr: Partybus ist an der Eishalle angekommen Die Aufstiegshelden sind da und haben den Pokal mitgebracht! Selbst Dynamo-Legende Ralf Minge (64) ist vor Ort und saugt die grandiose Stimmung auf. Die Partylöwen sind am Löwenkäfig eingetroffen. © TAG24 Ralf Minge schaut bei der Eislöwen-Feier vorbei. © TAG24 Kapitän Travis Turnbull hat gleich die Familie im Gepäck. © TAG24 18.55 Uhr: In der Eishalle laufen die Vorbereitungen Der Einlass in der Joynext Arena hat schon begonnen, während der Partybus noch auf dem Weg ist. Die Jolly Jumpers heizen den Fans schon einmal ein. Die große Party steigt in der Eishalle, die Jolly Jumpers sorgen für Stimmung. © TAG24 18.22 Uhr: Travis Turnbull genießt die Meisterfeier Auch der Kapitän Travis Turnbull hat auf dem Neumarkt die Kamera gezückt und das Spektakel festgehalten. 18.10 Uhr: Partybus fährt zur Eishalle Der Partybus der Dresdner Eislöwen ist inzwischen auf dem Weg zur Joynext Arena. Dabei ging die Sause am Terrassenufer weiter, die Stimmung ist genial. Bei bestem Wetter an der Elbe feierte sich der Aufstieg gleich noch ein Stückchen besser. © TAG24 Die Fans trieben den Bus quasi in Richtung Eissporthalle. © TAG24 17.50 Uhr: Dirk Hilbert feiert mit den Dresdner Eislöwen Auch der Oberbürgermeister Dirk Hilbert ließ sich einen Abstecher zur großen Party auf dem Neumarkt nicht nehmen - natürlich in voller Eislöwen-Montur. Gestern war er bereits mit in Ravensburg. Dresdens OB Dirk Hilbert (M.) feiert den DEL-Aufstieg mit. © TAG24 17.45 Uhr: Partybus der Dresdner Eislöwen lässt es krachen Um 17.30 Uhr fuhr der Bus auf dem Neumarkt vor, jetzt steigt hier erstmal eine Riesenparty! Auf dem Partybus der Eislöwen knallten die Korken. © TAG24 Die Eislöwen-Fans empfingen ihre Helden stimmungsvoll. © TAG24 Diese Party haben sich die Eislöwen redlich verdient! © TAG24 17.25 Uhr: Fans versammeln sich vor der Frauenkirche Die Dresdner feierten ihre Eishockey-Helden. © TAG24 Im Stadtforum präsentierten die Eislöwen ihren Pokal. © TAG24 Am Nachmittag versammelten sich zahlreiche Eislöwen-Fans in der Innenstadt. © TAG24 Zahlreiche Eislöwen-Fans fanden sich am Mittwoch vor der Frauenkirche ein. © TAG24 Die Fans warten vor der Frauenkirche auf den offenen Partybus der Eislöwen. Nach der Eintragung im Stadtbuch soll die Mannschaft hier eintreffen und dann geht’s gemeinsam zur Eishalle.

Titelfoto: TAG24