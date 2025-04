DEL, die Eislöwen kommen! Dresden fehlt noch ein Sieg zum Aufstieg

Dresden - Der Schallpegelmesser zeigte 92 Dezibel. Kein Wunder, der Löwenkäfig glich Mittwochabend einem Tollhaus. Offiziell waren 4412 Zuschauer da, gefühlt eher 5000 - und die machten richtig Lärm. Beflügelt davon holten Travis Turnbull & Co. mit dem 4:0-Erfolg (0:0, 2:0, 2:0) gegen Ravensburg den nächsten Sieg in der "Best of seven"-Finalserie der DEL2 und führen 3:1.