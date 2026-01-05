Der bodenständige "Mister zuverlässig": So geht der neue Eislöwen-Sportboss voran

Dresden - Sportlich stehen die Dresdner Eislöwen in der DEL am Abgrund, trotzdem herrscht seit dieser Woche Aufbruchstimmung. Mit Jens Baxmann (40) ist Geschäftsführer Maik Walsdorf auf der Position des Sportdirektors ein Coup gelungen.

Der neue Sportdirektor der Eislöwen, Jens Baxmann (40), will mit Bodenständigkeit vorangehen. © Matthias Rietschel

Der Boss lotste den Nachfolger von Matthias Roos (45) von den Lausitzer Füchsen an die Elbe. "Der Anruf bei Dirk Rohrbach hat Überwindung gekostet, aber er hat es sachlich und professionell aufgenommen", berichtete Walsdorf über die Reaktion seines Kollegen in Weißwasser. Und Baxmann stellte gleich klar: "Ich bin im Guten gegangen, die Gerüchte, irgendetwas sei vorgefallen, stimmen nicht."

Der Ex-Profi der Eisbären Berlin beendete 2022 seine Spielerkarriere bei den Füchsen, nachdem er sich damals im Januar im Training eine so schwere Augenverletzung zugezogen hatte, dass er auf einem Auge nichts mehr sieht. Anschließend wechselte er ins Management der Lausitzer.

Nicht nur als Spieler, sondern auch jetzt als Funktionär hat er ambitionierte Ziele, "Weißwasser hat irgendwann Grenzen, allein was die Infrastruktur angeht", wussten er und auch Walsdorf und so waren die "sehr, sehr guten Bedingungen in Dresden" mit entscheidend, dass der 40-Jährige von der neuen Aufgabe schnell überzeugt war.

An einem abgelegenen, kleinen See im Spreewald fanden die ersten Gespräche bei einem Italiener statt, Walsdorf und Baxmann waren die einzigen Gäste und hatten so jede Menge Ruhe und Zeit, sich auszutauschen.

Der neue Sportdirektor hat jede Menge Arbeit vor sich, muss zweigleisig für die DEL und die DEL2 planen, aber auch sofort Gespräche mit den Spielern führen. "Mitte Januar ist ein Zeitpunkt, an dem viele, gerade mit Frau und Kindern, Klarheit haben wollen", weiß der siebenmalige deutsche Meister.