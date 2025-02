Streit um LED-Bande sorgt für Stimmung: Die Eislöwen-Fanszene lebt!

Mit einer Choreo äußerten die Fans beim Freiburg-Spiel ihre Abneigung gegen die LED-Banden. © Enrico Lucke

Es war witzig, als vorm Spiel gegen Freiburg (2:3 nach Verlängerung) die Nordkurve in Weiß getaucht und zwei große Banner zu sehen waren: "Hier könnte Ihre Werbung stehen!" Dazu die Hinweise: "Und hier", "Hier auch". Das Beste: Die Choreo war gut zu erkennen.

Ironie der Geschichte - vor Jahren hatten die Anpeitscher der Nordkurve Choreos abgelehnt, weil die Werbung im Fangnetz vor ihnen, diese Aktionen nicht richtig sichtbar machen würden. Nein, also dies war am Sonntag nicht der Fall.

Insofern: Die Saison ist noch lang, die Play-offs stehen vor der Tür - gern mehr!

Auch ein dickes Plus: Von der ersten Minute des Spiels an ist es richtig laut in der Halle. Nachdem die Dresdner 0:2 zurücklagen, legten die Fans sogar noch eine Schippe drauf. Das Sprichwort "Reibung erzeugt Wärme" stimmt also.