DJ-Duo "Disco Dice" heizt Fans beim Winter Game ein! "Freuen uns tierisch darauf"

Dresden - Sie hatten Auftritte in ganz Europa, waren schon überall. In ihrer Dresdner Heimat sind sie Kult: Das Duo "Disco Dice" legt am Samstag beim Winter Game zwischen den Eislöwen und den Berliner Eisbären (17 Uhr) vor der Partie und in der zweiten Drittel-Pause auf. Für die beiden etwas ganz Besonderes.

Das Duo "Disco Dice", Torsten Knauthe (l.) und Steffen Neumann, legen am Samstag zum Winter Game auf. © Thomas Türpe

"Vor 32.000 Zuschauern legen auch wir selten auf", lacht Steffen Neumann, neben Torsten Knauthe der zweite Teil des Duos. "Wir waren vor vielen Jahren mal in Russland zu einem Festival, da waren 50.000 Fans dort. Aber daheim in Dresden vor so vielen Leuten, das ist neu", so Neumann.

Er ist bekennender Dynamo-Fan. Wenn kein Auftritt ansteht, ist er im Stadion zu finden und feuert seine Lieblinge an. Jetzt darf er selbst im Rudolf-Harbig-Stadion auftreten.

"Allein das macht es besonders. Wir freuen uns tierisch darauf", sagt er und verspricht den Fans, bei den vorhergesagten zweistelligen Minusgraden ordentlich einzuheizen. Schon vor der Partie soll es niemanden auf den Sitzen halten.

"Ich bin nicht nur Dynamo-Fan, ich halte es mit allen Dresdner Vereinen. Daher bin ich auch ab und an bei den Eislöwen-Spielen zu finden. Ich drücke immer die Daumen", so Neumann. Geholfen hat es in dieser Saison noch nicht viel. Dynamo und die Eislöwen sind Letzter in ihren jeweiligen Ligen. Umso wichtiger ist es, "die Feste zu feiern wie sie fallen", schmunzelt er.