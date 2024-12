Große Party im Löwenkäfig! Eislöwen gehen als Spitzenreiter ins Weihnachtsfest

Dresden - Als die Eislöwen am heutigen Sonntagabend um 19.26 Uhr in der Kabine eine Ansprache von Coach Niklas Sundblad bekamen, skandierten die Anhänger in der Nordkurve: "Wir wollen die Löwen sehen!" Zuvor hatten sie die Spieler mit "Spitzenreiter, Spitzenreiter"-Gesängen in die Kabine geschickt ...