Dresden schlägt bei den Eispiraten zu: Er ist der erste Neuzugang der Eislöwen

Dresden - Lange hielten sich die Gerüchte , jetzt machen die Dresdner Eislöwen es offiziell! Der DEL-Absteiger wildert beim Lokalrivalen aus Crimmitschau und sichert sich die Dienste von Verteidiger Gregory Kreutzer (25).

Gregory Kreutzer (25) ist der erste Neuzugang der Dresdner Eislöwen. Er kommt von den Eispiraten aus Crimmitschau. © IMAGO / osnapix

Der US-Amerikaner, der auch den deutschen Pass besitzt und damit keine Ausländer-Lizenz benötigt, soll in der kommenden DEL2-Saison die Defensive der Blau-Weißen verstärken. Seine Nummer 55, mit der er bereits bei den Eispiraten auflief, darf er auch in Dresden weitertragen.

"Gregory ist ein stabiler und abgeklärter Verteidiger mit gutem Stellungsspiel und verlässlicher Übersicht. Er kennt das deutsche Eishockey bestens und bringt trotz seines jungen Alters viel Erfahrung mit", hob Jens Baxmann (41), Sportdirektor der Dresdner Eislöwen, die Stärken des Neuzugangs hervor.

Er betonte: "Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Übersicht und professionellen Einstellung unserer Defensive zusätzliche Stabilität verleihen wird."

Seit 2021 spielt der 25-Jährige in Deutschland und sammelte in dieser Zeit sowohl für die Fischtown Pinguins Bremerhaven in der DEL (85 Spiele) als auch die Eispiraten Crimmitschau in der DEL2 (194 Partien) viel Eiszeit.