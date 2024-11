Harter Sachsenkracher: Füchse ringen die Eislöwen nieder

Weißwasser - Was für ein unrühmliches Ende einer so stark begonnenen Serie! Nach zunächst drei Siegen in Folge kassierten die Dresdner Eislöwen am Sonntagabend im Sachsenderby bei den Lausitzer Füchsen im fünften Spiel binnen zehn Tagen die zweite derbe Niederlage - 2:5 (1:2, 0:1, 1:2).