Eislöwen haben zwei Wolfsrudel vor der Brust und wollen "kompakt verteidigen"

Dresden - Zähmen die Eislöwen die Wölfe und feiern endlich ein Sechs-Punkte-Wochenende? Gleich gegen zwei Rudel müssen Arne Uplegger (25) & Co. am Wochenende bestehen. Am heutigen Freitag in Freiburg, am Sonntag kommen die Selber Wölfe nach Dresden. Aufs Wiedersehen mit Ex-Kapitän Jordan Knackstedt (35) freut sich der Eislöwen-Verteidiger richtig.