Eislöwen-Lizenz ist da! Dresden jetzt offiziell DEL-Klub - und den Liga-Boss freut's

Dresden - "Wir freuen uns schon sehr auf die neue Saison, in der wir mit den Eislöwen aus Dresden wieder einen neuen Klub in unserer Liga begrüßen dürfen", sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke (57). Parallel gab es für den Aufsteiger und die anderen 13 Erstliga-Klubs die Lizenz.

Alles in Kürze

Sportlich machten die Dresdner Eislöwen den Aufstieg schon im April perfekt, jetzt ist auch die Lizenz da. © Lutz Hentschel

Damit sind die Eislöwen nun offiziell ein DEL-Klub. Und gleichzeitig ist es amtlich, dass Travis Turnbull (38) & Co. am 9. September um 19.30 Uhr in Berlin zum Duell der Meister die neue Spielzeit einläuten.

"Die erfolgreiche Lizenzierung ist der Lohn harter Arbeit auf und abseits des Eises und gleichzeitig der Beginn eines neuen Kapitels für die Eislöwen", so Dresdens Geschäftsführer Maik Walsdorf. "Jetzt ist die DEL Realität – und wir freuen uns riesig auf das, was kommt."

TAG24 fragte bei Tripcke nach, ob die Liga beim Aufsteiger besonders genau hingeschaut hat?

"Für einen Aufsteiger gelten im Grunde die gleichen Maßstäbe wie für die anderen Klubs", so der DEL-Geschäftsführer.

"Da bei der Plausibilitäts-Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse eines Aufsteigers zudem weniger Erfahrungswerte aus vorausgegangenen Spielzeiten vorhanden sind, kann es zudem sein, dass es ein paar mehr Rückfragen gibt, zum Beispiel zur Einschätzung, wie sich die Ticket- und Sponsoringeinnahmen nach dem Aufstieg entwickeln."