Nächster Transfer-Coup! Eislöwen holen "Showmaster" Hudacek von den Kölner Haien

Dresden - Er fischte sensationell die Pucks in den DEL-Halbfinals weg, feierte mit den Fans von den Kölner Haien zum "Live is Life"-Hit und jetzt ist es offiziell: Julius Hudacek (36) wird Goalie "Showmaster" bei den Dresdner Eislöwen !

Julius Hudacek (36, vorn) hat den Köln-Fans ordentlich eingeheizt. Jetzt will er mit den Dresdnern feiern. © IMAGO / Revierfoto

Eislöwen-Sportdirektor Matthias Roos zeigt selten Emotionen, ist ruhig, fokussiert und zielstrebig. Während andere feiern, hält sich der 45-Jährige im Hintergrund. Und trotzdem freut er sich mit einem Augenzwinkern auf die Hudacek-Shows: "Wenn er das macht, weiß ich, dass wir gewonnen haben."

Und vielleicht tanzt der 36-Jährige bald zu einem neuen Kassenschlager - dem Dresdner: "Singen, kochen, tanzen, lachen, glücklich machen, das war Babicka."

Große Ziele hat der Slowake zumindest und hält diese bei seiner Vorstellung nicht hinterm Berg: "Mein Ziel ist klar - ich möchte wieder Play-offs spielen!"

Roos ist da gewohnt zurückhaltender und will natürlich erst mal nur in der DEL bleiben und dabei kann, ja dürfte, Hudacek ein Schlüsselspieler werden. Seine Fangquote von über 90 Prozent in den besten europäischen Ligen spricht für ihn.

"Julius hat seine Klasse in unterschiedlichen Ligen gezeigt. Da er in der DEL bleiben wollte, konnten wir ihn von einem Wechsel nach Dresden überzeugen."