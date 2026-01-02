Dresdner Eislöwen: In Mannheim braucht’s wohl schon ein Wunder

Dresden - Eins steht fest - egal, wie es derzeit sportlich bei den Eislöwen läuft und ob das Wunder vom Klassenerhalt noch eintritt: Der Start ins Jahr 2026 wird ein einziges Fest.

In Frankfurt waren die Eislöwen (in Weiß) grundsätzlich zu weit weg. © imago/eibner

Und zu jedem Fest gehören Wunder und Geschenke. Am Freitag schon ab 19.30 Uhr in Mannheim? Das Team von Gerry Fleming (58) ist am Donnerstag mit dem Bus angereist. Am Spieltag folgen gut 600 Fans mit dem Sonderzug: Um 11.19 Uhr rollt er vom Hauptbahnhof los und soll kurz vor 18 Uhr in Mannheim eintreffen. Per Fanmarsch geht's zur SAP Arena.

"Die Löwen sind die Mannschaft, die von Beginn an mehr fürs Spiel investieren und dann auch verdient gewinnen", meinte der Kommentator von MagentaSport nach der Partie in Frankfurt. Gemeint war nicht das Team von Fleming, sondern die Gastgeber. Aber genau diese Aussage trifft es. Und sie zeigt, was die Eislöwen beim Start ins Jahr 2026 besser machen müssen.

Und auch Dresdens Co-Trainer Craig Streu (57) haderte in Hessen: "Die Special Teams waren der Unterschied. Wir schießen kein Tor in Überzahl, Frankfurt zwei." Dabei war dies zuletzt die Stärke seiner Mannschaft. Vor dem Duell klingelte es in sieben Situationen fünfmal!

Ausgerechnet im wichtigsten Spiel des Jahres 2025 lief nichts. Müde und pomadig wirkten die Eislöwen.