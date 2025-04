Eislöwen-Kapitän Turnbull ist heiß auf Spiel fünf: "Es ist noch nicht vorbei, das wissen wir"

Dresden - In Spiel drei wurde Travis Turnbull (38) schmerzlich vermisst, in Spiel vier zeigte er, warum. Der Angreifer der Dresdner Eislöwen war mit seinen zwei Toren einer der Matchwinner. Im Interview danach warnte der US-Amerikaner aber davor, am Dienstagabend in Kassel auch nur ein Prozent weniger zu geben.