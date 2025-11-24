Keine Eislöwen-Wende mit Sundblad! Kommt dieser Coach nach Dresden?

Auch der zweite Heimsieg der Saison konnte bei den Dresdner Eislöwen nicht die Wende einleiten. Wie lange macht der DEL-Klub es noch mit Niklas Sundblad?

Von Enrico Lucke

Dresden - Was tun? Das ist seit Wochen die spannende Frage bei den Dresdner Eislöwen. Nur 42 erzielte Tore, dafür 93 kassiert, neun von 66 möglichen Punkten nach 22 Spielen eingefahren. Nach der Länderspielpause gab's auch keinen Ruck, keine Trendwende. Ruhen jetzt alle Hoffnungen nur auf dem DEL-Kellerduell am Mittwoch daheim gegen Iserlohn?

Die Trendwende gelang nicht. Wie lange ist Niklas Sundblad (52) noch Trainer der Dresdner Eislöwen? © Lutz Hentschel

Dresdner Eislöwen: Welche Alternativen gibt es für Niklas Sundblad?