Vor der erhofften Revanche: Baßler verlässt die Dresdner Eislöwen!

Bad Nauheim - "Revanche" - das haben sich die Dresdner Eislöwen ganz dick ins Hausaufgabenheft für den heutigen Freitag geschrieben. Die Roten Teufel hatten sie am vergangenen Sonntag bereits lange im Griff, gelingt dies diesmal in Bad Nauheim über 60 Minuten?

Niklas Postel (25, M.) sorgte hier gegen Bietigheim für eine Top-Torchance. © Thomas Heide

"Wir fahren hin, wollen das Spiel gewinnen und die drei Punkte einfahren", so Niklas Postel (25). Der Eislöwen-Stürmer hatte selbst im "Hinspiel" mehrere gute Chancen, die Weichen auf Sieg zu stellen. Er brauchte viel Energie in der Partie.

Man sieht, dass er "grundsätzlich jedes Spiel gewinnen will". Dazu gehören für ihn: "Checks, ein gutes Powerplay und die Energie", meinte er, der sich als Allround-Spieler sieht.

Was ihm fehlt, ist die Ausbeute: In 21 Spielen traf er dreimal und legte sechs Tore auf. Postel weiß, dass dies etwas zu wenig ist: "Ich will punktemäßig deutlich weiter vorn stehen. Beim mir war aber auch wenig Konstanz drin."

Selten ist seine "Sturmreihe gleichgeblieben". Stimmt, aber Postel hatte viele "Eins gegen Eins"-Situationen liegen gelassen.