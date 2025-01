Eislöwen-Routinier LeBlanc lobt die Jungen und bleibt sehr gelassen

Dresden - Am morgigen Freitag ist Derbytime im Dresdner Löwenkäfig. Drew LeBlanc & Co. treffen auf die Lausitzer Füchse. Danach stehen fünf Auswärtsspiele in Folge an. Eine gute Vorbereitung für die Play-offs ab März? "Ich denke nicht, wir gehen weiter von Spiel zu Spiel", meinte LeBlanc.