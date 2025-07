Eislöwen-Fans sind heiß auf Eröffnungs-Kracher: Tickets in Windeseile vergriffen!

Dresden - Der Aufstiegsknall hallt in Dresden weiter nach! Am Mittwoch startete der Vorverkauf für das erste DEL-Spiel der Eislöwen bei den Eisbären Berlin, dem amtierenden Deutschen Meister. Innerhalb von nur 30 Minuten waren aber alle Karten vergriffen.

Alles in Kürze

Zahlreiche Fans pilgerten am Mittwochmorgen zur Magdeburger Str. 10. © Dresdner Eislöwen

Wie der Klub selbst mitteilte, gingen am Vormittag 600 Auswärtstickets in der Geschäftsstelle bei der JOYNEXT Arena in den freien Verkauf.

Dort warteten bereits seit dem frühen Morgen einige Anhänger auf den Startschuss, um sich einen Platz für den Highlight-Auftakt am 9. September (19.30 Uhr) in der Hauptstadt zu sichern.

"Selbst war ich seit halb neun vor Ort, damit war ich jedoch längst nicht der Erste. Persönlich hätte ich gedacht, dass der Ansturm nicht so groß ist. Aber nicht nur bei mir ist die Vorfreude gigantisch, sondern eben bei allen Eislöwen-Fans", wird Eislöwen-Fan Jan Schumberg in der Mitteilung zitiert.

Der Aufsteiger hätte gern noch mehr Begeisterte mit Karten versorgt, das sei aufgrund des begrenzten Kontingents aber nicht möglich gewesen, erklärte der Dresdner Ticketing-Leiter Steve Maschik: "Wir wissen, dass die Nachfrage riesig ist."

Durch den Verkauf in der Geschäftsstelle hätten aber zumindest alle Anhänger eine "realistische Chance" erhalten. Außerdem handelte es sich lediglich um das den Eislöwen zur Verfügung gestellte Auswärtskontingent für den Kracher in der rund 14.000 Plätze fassenden Uber Arena.