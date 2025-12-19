Schiri-Skandal in Nürnberg! Phantomtor leitet nächste Eislöwen-Pleite ein

Nürnberg - Was am Freitagabend im DEL-Duell der Dresdner Eislöwen bei den Nürnberg Ice Tigers passierte, war ein Skandal. Das Schiri-Gespann um Roman Gofman gab nach 126 Sekunden ein Phantomtor und damit der Partie die klare Richtung beim 1:5 (0:2, 0:0, 1:3).

Unfassbar: Nürnbergs Tyler Spezia (h.) liegt vor der Torlinie und schiebt die Scheibe mit der Hand. Ob über die Torlinie, ist aus keiner Kameraperspektive zu sehen. © IMAGO/Zink

Gerade mal eine Minute war in der PSD Bank Arena von der Uhr gelaufen, da bekam Eislöwen-Verteidiger Emil Johansson zwei Minuten wegen Stockschlags. Kann man geben, muss nicht. Okay! Aber danach wurde es skandalös.

Bei Nürnberger Überzahl zog ein Tigers-Spieler ab. Der Puck flog Dresdens Schlussmann Janick Schwendener (3.) aus dem Handschuh - im hohen Bogen.

Er landete bei einem Nürnberger, der hielt drauf. Gleichzeitig rutschte aber sein Teamkollege Tyler Spezia auf dem Hosenboden ins Dresdner Gehäuse. Wo war die Scheibe im Gewühl?

In der Szene direkt zeigten die Schiris nicht aufs Tor. Sie berieten sich und Gofman erklärte: Tor, die Entscheidung wird per Video überprüft.