Eislöwen und Huskies kämpfen um jeden Zentimeter: Läuft's auswärts etwas besser?

Dresden - So aufregend Spiel zwei in der Halbfinalserie mit Aufholjagd, Overtime und jeder Menge Schlägereien auch war, es ist bereits wieder zwei Tage Geschichte. Was bleibt, sind der Blick nach vorn und jede Menge blaue Flecke.

Immer mitten drin: Oliver Granz (27, l.) und die Eislöwen kämpfen um jeden Zentimeter. © Matthias Rietschel

"Hundertprozentig, aber das sind die Play-offs", erklärte Oliver Granz (27) recht trocken über seine körperliche Verfassung. Der Verteidiger der Dresdner Eislöwen und seine Kollegen wollten vor den 4412 Fans im Löwenkäfig Zähne zeigen.

"Wir nehmen uns das jedes Spiel vor. Wir wollen hart spielen, zeigen, wer wir sind. Das haben wir gegen Rosenheim gemacht, machen wir jetzt weiter. Kassel hält besser dagegen, aber wir sind das bessere Team", so Granz.

Der Sieg und somit der Ausgleich in der "best of seven"-Serie ging am Sonntag aber an die Huskies. Zwei Spiele, jeweils das Auswärtsteam hat die Punkte aus der fremden Halle entführt. Spielt es sich auswärts etwa ein Stück einfacher, weil der Druck nicht ganz so hoch ist?

"Leichter ist das nicht. Es haben zwar beide Auswärtsteams jetzt gewonnen, aber natürlich ist der Rückhalt von den Fans riesig hier. Das hilft ungemein und macht riesig Spaß", erwidert Granz. Auch sein Coach Niklas Sundblad (52) glaubt nicht, "dass das damit etwas zu tun hat".