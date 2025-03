Welchen Finger zeigt er da? Eislöwe Andres wird zum Klick-Hit!

Dresden - Als Tomas Andres (28) aufs vierte Play-off-Spiel des Viertelfinales in Rosenheim angesprochen wird, muss er kurz lächeln und ärgert sich dann. Der Dresdner Stürmer wurde in der Verlängerung gleich zweimal unfreiwillig berühmt und will dies am Freitag mit einem Heimsieg (19.30 Uhr im Löwenkäfig) und dem Einzug ins Halbfinale vergessen machen ...