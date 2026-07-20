Eislöwen-Comeback perfekt! Tom Knobloch kehrt nach Hause zurück

Dresden - Seine ersten Schlittschuh-Schritte als Profi machte Tom Knobloch (27) 2018 in Dresden . Unter Coach Andreas Brockmann (59) bekam er mit Sturmkollege und Freund Yannick Drews (28) viel Eiszeit. Als der Hennigsdorfer in der Saison 2024/25 nur einen Platz in der vierten Reihe der Eislöwen angeboten bekam, versuchte er sein Glück in Weißwasser. Jetzt ist "Garlic" zurück.

Bis 2024 lief Tom Knobloch aus dem Löwenkäfig aufs Eis und zeigte vor allem seine Defensiv-Qualität. Die soll er wieder rausholen. © Lutz Hentschel

Der 27-Jährige ist gereift. Sportlich absolvierte er zuletzt ein gutes Jahr bei den Füchsen. Gerade den DEL2-Play-offs drückte der Stürmer seinen Stempel auf. Auch privat ist einiges passiert in den vergangenen zwei Jahren - verheiratet, Vater geworden.

Diese Reife gab für Coach Bo Subr (46) den Ausschlag: "Tom bringt genau das mit, was wir brauchen: Erfahrung, Energie, Verlässlichkeit und ein echtes Gefühl für diesen Standort. Er weiß, wie hier gespielt und gelebt wird. Solche Spieler geben einer Mannschaft Stabilität - auf und neben dem Eis."

Dass der leidenschaftliche Angler beim Angebot aus der Landeshauptstadt nicht groß nachdenken musste, versteht sich. "Dresden war für mich immer mehr als nur eine Station", macht Knobloch klar. "Ich verbinde mit dem Standort unglaublich viel – sportlich wie persönlich. Umso mehr freue ich mich, wieder hier zu sein, das Trikot zu tragen und bekannte Gesichter wiederzusehen."

Er hat genau verfolgt, "was sich entwickelt hat, und will meinen Teil dazu beitragen". Allerdings wird er nur dritte oder vierte Reihe spielen - dies dürfte ihm klar sein.