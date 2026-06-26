Torhüter-Trio der Eislöwen steht! Dresden gibt Goalie-Wechsel bekannt

Dresden - "Wir sind auf der Torhüterposition sehr gut aufgestellt", ist der Coach der Dresdner Eislöwen fünf Wochen vorm Trainingsauftakt sicher. Bo Subr (46) freute sich am Freitag, dass mit Fabian Hegmann (25) seine Nummer zwei unterschrieben hat.

Vor zwei Jahren stand Fabian Hegmann (25) schon in Dresden im Kasten - aber für den EHC Freiburg. Damals netzte Eislöwe Sebastian Gorcik (30) gegen ihn ein. © Lutz Hentschel

"Fabian hat in der vergangenen Saison in Freiburg starke Leistungen gezeigt", weiß der Coach, der zuletzt mit Ravensburg in der DEL2 arbeitete.

Die Nr. 1 in Dresden ist klar: Janick Schwendener (33). "Janick bringt viel Erfahrung und Qualität mit", so Subr. Als Back-up für die beiden agiert in der neuen Saison Marvin Berbner (20) aus dem Nachwuchs. "Die drei ergänzen sich hervorragend, können sich im täglichen Training gegenseitig pushen und sorgen für einen gesunden Wettbewerb“, hofft der Coach.

Ob dies allerdings das letzte Wort für die Position sein wird? Eher kaum! Sollten die Eislöwen die Chance haben, um den Aufstieg wie geplant mitzuspielen, werden sie aufrüsten - aus dem Ausland.

Schon bei den Planungen am Ende der vergangenen Saison ließ sich Sportdirektor Jens Baxmann (41) diese Option offen. In der DEL2 kann er viel flexibler mit den Lizenzen agieren als zuletzt in der DEL.