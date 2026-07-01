Er läuft nicht weg: Granz bleibt bei den Eislöwen und setzt auf den Trend

Dresden - Es sei nicht seine Art, nach "einer so schlechten Saison wegzulaufen und alle hängenzulassen". Deshalb hat Oliver Granz (28) seinen Vertrag bei den Dresdner Eislöwen verlängert. Der Verteidiger vertraut darauf, dass der Trend sein Freund ist!

Oliver Granz (28) ist bereit. Nach Aufstieg und Abstieg kann es für den Verteidiger jetzt gern wieder hochgehen. © Lutz Hentschel

"In den vergangenen sechs Jahren war ich dreimal im Finale", erinnert der 28-Jährige. Deshalb setzt er auf die nächste Achterbahnsaison.

Nachdem es in seinem ersten Jahr in Elbflorenz hoch in die DEL gegangen war, danach wieder runter in die DEL2, ist das Ziel im dritten Jahr klar und der Wunsch auch: "Die Busfahrt durch die Stadt würde ich gern nochmal nehmen."

Gemeint ist die Meisterfeier mit den Fans vor reichlich einem Jahr. Wenn Granz daran denkt, bekommt er sofort leuchtende Augen: "Was in der Stadt ablief, das steigert die Motivation und macht Lust auf die neue Saison." Seine längste Sommerpause darf gern enden.

Bei seiner Vertragsunterschrift war "noch nicht klar, dass Bo Subr Trainer wird". Für den gebürtigen Landshuter ist es aber eine gute Nachricht: "Ich habe viel Gutes gehört, mit Subr paar Mal gesprochen."