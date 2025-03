Eislöwen im Halbfinale! Postel & Co. zwingen Starbulls in die Knie

Niklas Postel (h.) schob hier die Scheibe durch die Beine von Starbulls Goalie Oskar Autio. © Lutz Hentschel

Postel hatte das 4:0 erzielt. Der Pass kam aus dem eigenen Drittel und der Stürmer startete blitzschnell zum Konter. In der Saison ließ er mehrfach solche Top-Chancen liegen. Jetzt, wo es drauf ankam, hat's geklappt und darüber war der harte Arbeiter happy.

Es passte zur Serie und zur Spielweise des Teams von Niklas Sundblad.

Es ließ sich im fünften Duell der "Best of seven"-Serie trotz der Pleite im vierten Spiel nicht aus der Ruhe bringen. Ging von Beginn an bissig in die Partie und setzte die Vorgaben des Coachs um.

"Wir wollen die Serie zu Ende bringen. Brauchen aber einen besseren Start als in Rosenheim und müssen die Energie der Halle nutzen", hatte der 52-Jährige gefordert.

Die Fans gaben in der Nordkurve Vollgas, die Spieler auch.