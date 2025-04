Eislöwen machen Heimrecht klar, das soll auch so bleiben

Dresden - Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Als die Schlusssirene am Ostermontag in Ravensburg ertönte, riss Kapitän Travis Turnbull (38) die Arme hoch. Goalie Danny aus den Birken (40) eilte herbei und Andrew Yogan (33) kam, um beide in den Arm zu nehmen.

Was auch immer Sundblad ihnen in der Pause verabreicht hat, plötzlich füllten die drei ihre Rolle aus und erfüllten ihre eigenen Ansprüche - Meister zu werden.

Was und wie der 40-Jährige parierte: Weltklasse! Diese Leistung brauchte es aber auch, weil Turnbull & Co. bis zum Schlussdrittel ihre liebe Not hatten und unzählige Großchancen wieder sträflich liegen ließen.

Die drei hatten einen Anteil daran, dass es nach 60 Minuten doch noch 5:2 stand. Gerade der Schlussmann hielt sein Team wieder überragend in der Partie, als es in den ersten 40 Minuten gar nicht lief.

Führungsspieler mit hohem Anspruch: Danny aus den Birken (40), Travis Turnbull (38) und Andrew Yogan (33, v.l.). © Kim Enderle

Dank Yogans Ausgleich zum 2:2 und Turnbulls Führungstreffer nach einem Konter mit Fox stellten sie die Weichen auf Sieg. Und der Coach war zufrieden: "Im dritten Drittel kommen wir unglaublich zurück. Eine unglaubliche Moral. Respekt an meine Mannschaft, das war sehr stark und eine richtig gute Leistung."

Abwehr-Bollwerk Yannick Drews (27) weiß aber: "Wir können diese zehn Minuten genießen, dann müssen wir regenerieren. Der Sieg bringt nichts, wenn wir nicht nachlegen."

Am heutigen Mittwoch steigt ab 19.30 Uhr im ausverkauften Löwenkäfig Duell Nummer vier in der "Best of seven"-Finalserie.

Aktuell steht es 2:1 aus Sicht der Eislöwen, die damit sich das Heimrecht erkämpft haben. Dies möchten sie behalten.

"Es gilt, von Anfang an voll da zu sein. Es kann so schnell gehen. Ein Drittel reicht, wie wir gesehen haben", warnt Drews. Und was die Eislöwen auch gelernt haben sollten: sich endlich auf ihr Spiel und nicht auf die Keilerei zu fokussieren.