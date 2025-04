Eislöwen-Kampfansage für den DEL-Aufstieg: "Das Ding am Sonntag zumachen!"

Am Sonntag wollen die Dresdner Eislöwen den zweiten Matchpuck zum Aufstieg in die DEL im Finale gegen Ravensburg nutzen.

Von Enrico Lucke

Dresden - "Unser Ziel ist es, das Ding am Sonntag zuzumachen!" Mit dieser Ansage reiste Matthias Roos (45) nach der 4:7-Pleite in Ravensburg am Freitagabend zurück nach Dresden. Der Sportdirektor der Eislöwen ist genauso heiß auf den DEL2-Titel, wie die Fans. Sie brachten am Freitagabend die Ticketseite zum Erliegen.

Yannick Drews (27) weiß, dass seine Eislöwen ganz schlecht ins Spiel kamen. Das soll am Sonntag anders werden. © Imago / Eibner Als feststand, dass in der "best of seven"-Finalserie Spiel sechs benötigt wird und die Tickets verkauft werden, begann der Run. Binnen weniger Minuten waren die 4412 Plätze verkauft. Doch was muss im nächsten Duell mit den Towerstars besser laufen? Nach dem 4:7 analysierte Verteidiger Yannick Drews (27) bei TAG24: "Erst mal haben wir, wie schon die letzten Spiele, brutal schlecht angefangen. Das muss besser werden." Aus seiner Sicht ging die Partie verloren, weil "wir viele Dinge falsch gemacht, sie eingeladen und nicht dass gespielt haben, was wir wollten." Erinnert sei an das 0:1, als Andrew Yogan (33) einfach ohne nach hinten zu schauen, die Scheibe per No-Look-Pass versuchte aus dem eigenen Drittel zu spielen. Fehler, die den Gegner aufgebaut haben - eine von vielen Fehlentscheidungen. "Das muss ich mir im Video anschauen", meinte Roos. Dresdner Eislöwen Eislöwen machen Heimrecht klar, das soll auch so bleiben "Aber wir sind in Spiel fünf, beide Mannschaften sind müde, da geht die Fehlerquote nach oben. Wir müssen das abhaken und uns aufs nächste Spiel konzentrieren."

Dresdner Eislöwen müssen jetzt viel essen, trinken und schlafen