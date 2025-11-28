Eislöwen verpassen die Überraschung nur knapp: ein Punkt beim Tabellenführer

Ingolstadt - Plötzliche Auferstehung nach dem großen Knall oder der nächste Tiefschlag, dieses Mal beim Spitzenreiter? Definitiv das Erste, auch wenn es für die Dresdner Eislöwen beim 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:1) nach Overtime gegen den ERC Ingolstadt nicht zur ganz großen Überraschung gereicht hat.

Dane Fox (M.) netzte ganz cool zum zwischenzeitlichen 2:2 ein. © imago/Fotostand

Nach der derben Pleite gegen den Vorletzten am Mittwoch und der Trainerentlassung einen Tag danach war bei den Eislöwen gegen den seit zehn Spielen siegreichen Tabellenführer das Schlimmste zu befürchten.



Aber Interimscoach Petteri Kilpivaara hat mal wieder bewiesen, dass er für solche Krisensituationen genau der richtige Mann ist.

Sein Team durch Tariq Hammond (2.) und Emil Johansson (4.) mit den dicken Brettern zur Führung. Spätestens in der ersten Überzahl (5.) hätte es klappen müssen - von wegen!

In Unterzahl gab's nach Scheibenverlust Johanssons das 0:1 durch Myles Powell (5.). Doch der ESC brach nicht auseinander.

Lance Bouma (8.), Austin Ortega und wieder Bouma (jeweils 13.), Connor Korte (23.) und Ricardo Hendreschke (24.) mit den ganz großen Möglichkeiten zum Ausgleich. Stattdessen das 0:2 - Kenny Agostino (25.).