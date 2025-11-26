Peinliche 1:6-Pleite! Eislöwen-Fans hauen lange vor dem Ende ab

Dresden - Katastrophe, Frechheit oder einfach nicht erstligatauglich? Man darf sich gern etwas aussuchen! Fakt ist aber, so wie die Dresdner Eislöwen am Mittwochabend das Kellerduell gegen die Iserlohn Roosters angingen, so beleidigst du alle Fans!

Coach Niklas Sundblad (52, h.) erreicht seine Mannen nicht mehr. © Lutz Hentschel

Die Rote Laterne über der Eishalle brennt nach dem 1:6 (0:3, 1:2, 0:1) lichterloh, dabei hätte man die bis dahin nur zwei Punkte entfernten Hähne sogar überholen und Selbstvertrauen für die nächsten zwei harten Partien gegen Ingolstadt und München tanken können. Drei Gegentore in den ersten nichtmal elf Minuten waren aber eine zu schwere Bürde.

Das Problem war aber nicht nur das Was, sondern das Wie. Obwohl Iserlohn seit 210 Minuten und 59 Sekunden auf ein Tor wartete, präsentierte sich das Team von Niklas Sundblad als williger Aufbaugegner.

Nach insgesamt 215:23 Minuten durfte Christian Thomas (5.) mit seinen Kollegen wieder jubeln, Daniel Fischbuch (10.) und Eirik Salsten (11./37 Sekunden später) legten viel zu einfach nach - Wechselfehler, keine Zuordnung, schwaches Zweikampfverhalten.

"Wir wollen euch kämpfen sehen", hallte es durch den Löwenkäfig, es hagelte jede Menge Pfiffe auf dem Weg in die erste Pause. Ob Sundblad seine Mannen noch einmal an seine Worte vom Vortag erinnerte?