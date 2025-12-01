Eislöwen waren schon mit "Kill Bill" einig, doch er wird der neue Trainer

Dresden - Bill Stewart und Pavel Gross kursierten als Namen für die Nachfolge von Eislöwen -Coach Niklas Sundblad . Er wurde nach dem Debakel gegen Iserlohn (1:6) von seinen Aufgaben entbunden. Laut Informationen von TAG24 soll der abstiegsbedrohte DEL-Club jetzt Gerry Fleming verpflichtet haben.

Gerry Fleming (58) soll der neue Trainer der Dresdner Eislöwen werden. © imago / GEPA pictures

Der 58-Jährige coachte in der Saison 2022/23 die Frankfurter Löwen bei ihrem DEL-Comeback. Mit 74 Punkten aus 52 Spielen rangierten sie vier Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde auf Platz zehn.

Was in Hessen gelang, wäre in Elbflorenz ein Wunder - Platz 13 wird schon hart genug. Jetzt soll der Kanadier zumindest den Klassenerhalt perfekt machen.



Zuvor war Stewart lange der Favorit. Mit dem 68-Jährigen hatten sich die Dresdner bereits geeinigt. Und Geschäftsführer Maik Walsdorf setzte auf dessen Fähigkeiten, aus den Spielern alles herauszukitzeln. In der Saison 2015/16 gelang dies bereits in Dresden. Nach einer Negativserie bekamen die Eislöwen die Kurve und standen im Halbfinale der DEL2-Play-offs. Gleichzeitig coachte "Kill Bill" beim ersten Wintergame im Dynamo-Stadion hinter der Bande. Doch der Kanadier konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht.

Es brauchte einen neuen Feuerwehrmann. Diese Fähigkeiten hatte Fleming in Wien gezeigt. Die Capitals führte er in seiner ersten Saison (2024/25) in die Pre-Play-offs.