Klare Mission für die Eislöwen gegen München

Dresden - Nur nicht wieder der Aufbaugegner sein! Wenn die Dresdner Eislöwen am Sonntag (19 Uhr) den EHC Red Bull München in der Eishalle begrüßen, dann kommt vielleicht nicht gerade ein verunsicherter Gast, aber einer mit ordentlich Wut im Bauch ...

Fast hätten die Eislöwen (in Weiß) den Spitzenreiter Ingolstadt zu Fall gebracht. © IMAGO / Stefan Bösl

Denn die Bayern unterlagen am Freitagabend recht überraschend dem Vorletzten Iserlohn Roosters mit 1:3. Eine Niederlage, die so in der Saison der Münchner nicht eingeplant war.

Es war bereits die zehnte der Saison - zu viele für den vierfachen Deutschen Meister (zuletzt 2023).

"Wir wurden ausgespielt. Es sah so aus, als hätten sie sechs Goalies auf dem Eis. Sie haben die Zweikämpfe perfekt gesetzt und einfach als Team sehr gut zusammengespielt. Darauf haben wir keine Antwort gefunden", gestand EHC-Coach Oliver David (47) nach der Niederlage.

Vielleicht haben sie die Hähne auch einfach unterschätzt. Ein Fehler, den sie in Dresden wohl kaum wiederholen werden. Zumal die Eislöwen selbst am Freitagabend beim Tabellenführer Ingolstadt eine saftige Duftmarke hinterlassen haben.

"Ich bin stolz, dass viele Dinge, die wir besprochen haben, auch von den Jungs auf dem Eis gezeigt wurden", befand Interimscoach Petteri Kilpivaara (40).