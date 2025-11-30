Klare Mission für die Eislöwen gegen München
Dresden - Nur nicht wieder der Aufbaugegner sein! Wenn die Dresdner Eislöwen am Sonntag (19 Uhr) den EHC Red Bull München in der Eishalle begrüßen, dann kommt vielleicht nicht gerade ein verunsicherter Gast, aber einer mit ordentlich Wut im Bauch ...
Denn die Bayern unterlagen am Freitagabend recht überraschend dem Vorletzten Iserlohn Roosters mit 1:3. Eine Niederlage, die so in der Saison der Münchner nicht eingeplant war.
Es war bereits die zehnte der Saison - zu viele für den vierfachen Deutschen Meister (zuletzt 2023).
"Wir wurden ausgespielt. Es sah so aus, als hätten sie sechs Goalies auf dem Eis. Sie haben die Zweikämpfe perfekt gesetzt und einfach als Team sehr gut zusammengespielt. Darauf haben wir keine Antwort gefunden", gestand EHC-Coach Oliver David (47) nach der Niederlage.
Vielleicht haben sie die Hähne auch einfach unterschätzt. Ein Fehler, den sie in Dresden wohl kaum wiederholen werden. Zumal die Eislöwen selbst am Freitagabend beim Tabellenführer Ingolstadt eine saftige Duftmarke hinterlassen haben.
"Ich bin stolz, dass viele Dinge, die wir besprochen haben, auch von den Jungs auf dem Eis gezeigt wurden", befand Interimscoach Petteri Kilpivaara (40).
Wann trifft Rourke Chartier endlich für die Dresdner Eislöwen?
Er weiß: "Wir brauchen jeden Punkt in dem Kampf, in dem wir uns befinden. Auf dieser Leistung kann man für Sonntag aufbauen."
Dresden lebt noch, auch wenn das rettende Ufer trotz des Punktgewinns inzwischen sieben Zähler weg ist. Für den ersten Heimdreier wird es also höchste Zeit!
Vielleicht platzt ja dann auch endlich mal der Knoten vom letzten ESC-Neuzugang Rourke Chartier (29). Der Kanadier wartet noch immer auf sein erstes Tor, ließ in Ingolstadt zwei, drei Riesendinger liegen.
"Ich bin sicherlich nicht der Heilsbringer, spiele aber auch noch nicht mein bestes Eishockey. Es geht nur zusammen, aber ich habe auch eine lange Zeit nicht gespielt. Jetzt komme ich aber immer besser rein", gesteht der 29-Jährige.
Und weiter: "Ich habe noch nicht gescored, hoffe aber, dass ich die Offense immer mehr anführen kann." Mindestens ein Tor gegen München wäre ein guter Anfang!
Titelfoto: Lutz Hentschel