Eislöwen zu bieder! Freiburgs Roach trifft dreimal

Dresden - Das war nicht schön anzusehen! Die Formkurve der Dresdner Eislöwen zeigt weiter nach unten. Gegen den EHC Freiburg gab’s am Freitagabend die dritte Saisonniederlage. Und das 2:3 (0:1, 2:1, 0:1) war auch nicht unverdient.

Jedes Tor musste hart erstochert werden - hier das zwischenzeitliche 2:1 von Tomas Andres. © Matthias Rietschel

Denn so schnell, wie die Spieler danach in den Katakomben verschwunden waren, so spritzig hätte man sie sich auch auf dem Eis gewünscht.

Aber das war alles andere als ein bissiger Auftritt. "Tempo hochhalten und von der Strafbank wegbleiben", hatte Sportdirektor Matthias Roos vor der Partie gefordert.

Zugehört haben seine Jungs wohl nicht. Fünfmal musste ein Eislöwe auf die Bank und von Tempo - gerade im Spiel nach vorn - konnte man nicht reden.

Mit dem zwischenzeitlichen 2:2 (24.) war auch Dresdens 100-Prozent-Quote in Unterzahl Geschichte. Schlimmer aber wogen die Einfallslosigkeit und der fehlende Mut im Angriff. Viele der 2.244 Fans waren nicht glücklich.

Die Tore von Niklas Postel (1:1, 27.) und Tomas Andres (2:1, 31.) waren irgendwie reingestochert - aber Hauptsache drin.