Der nächste Oldie für die Eislöwen! Droht ein Hierarchie-Problem?

Dresden - Löwen sind Rudeltiere. In der Natur gibt es immer nur ein Leittier. Die Dresdner Eislöwen haben nach der Verpflichtung von Stürmer Lance Bouma (35) am Freitag jetzt 14 Spieler, die älter als 30 Jahre alt sind. Alle können locker das Rudel dank ihrer Erfahrung und Klasse in der DEL anführen. Ob dies gut geht?