Elf Spieler verlassen die Eislöwen! Gelingt den Dresdnern trotzdem ein Coup?

Dresden - Richtig zu feiern haben die Eislöwen mit ihren Fans auf der Abschlussparty am Donnerstag (ab 17 Uhr in der Arena) nach dem DEL-Abstieg nichts. Oder lässt Geschäftsführer Maik Walsdorf (38) eine Überraschungsbombe für die kommende Saison platzten?

Austin Ortega (31) jubelt hier in Berlin. Er schrieb Geschichte mit dem ersten DEL-Tor der Eislöwen. © imago/Contrast

"Wir werden eine Vertragsverlängerung verkünden", verriet Eislöwen-Sprecherin Denise Krug. Zuvor gab's die feststehenden Abgänge: Niklas Postel (28), Matthias Pischoff (21), Rourke Chartier (29), Lance Bouma (36), Trevor Parkes (34), Alec McCrea (31), Emil Johansson (29), Justin Braun (39), Paul (20) und Clemens Stocker (18) sowie Jussi Olkinuora (35).

Richtig! Die Torjäger fehlen - Austin Ortega (31) und Dane Fox (32). Während im Netz spekuliert wird, dass Letzterer Dresden verlässt, weil seine Frau auf Instagram postete, wie sie die Koffer packt, ist es um Ortega verdammt still.

Sollten der 31-Jährige in der DEL2 auf Torjagd gehen wollen und den Eislöwen helfen, die Rückkehr in die DEL zu schaffen?

"Wir sind derzeit noch mit ihm im Gespräch", so Krug. "Deshalb gibt es nicht zu vermelden."