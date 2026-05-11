Eislöwen gelingt echter Transfer-Coup! Plant Dresden doch für die DEL?

Dresden - Da ist den Eislöwen ein echter Coup gelungen! Mit den kanadischen Zwillingsbrüdern Tylor und Tyson Spink (33) wurden zwei echte Top-Stürmer vom DEL-Kontrahenten Schwenningen verpflichtet. Plant der sportliche Absteiger Dresden doch fürs Oberhaus?

Tyson (l.) und Tylor Spink (beide 33) laufen in der kommenden Saison für die Dresdner Eislöwen auf - in der DEL oder der DEL2? © imago/eibner

Mit den 33-Jährigen hätten sie zumindest zwei Knipser, die immer noch wissen, wie die Scheibe im Kasten landet.

Flügel-Flitzer Tyson kam in der abgelaufenen Saison auf 20 Treffer und 16 Vorlagen in 55 Partien. Sein Bruder - der Center - legte 23 Tore auf und schoss elf Treffer in 57 Spielen. Wichtig für einen Mittelstürmer - die Plus-Minus-Statistik: plus vier und vergangene Saison sogar plus sieben davor.

Die Zwillinge gehören in die DEL, sind für die zweite, dritte Reihe bei Klubs wie Augsburg oder Frankfurt gefragt. Jetzt der Schritt nach Dresden - vermeintlich eine Liga tiefer?

"Dresden hat sich in den vergangenen Jahren stark entwickelt. Für uns war schnell spürbar, dass im Umfeld der Eislöwen viel Leidenschaft und Ehrgeiz spürbar ist", so Tylor. "Genau in so einem Umfeld wollen wir spielen und unseren Teil dazu beitragen, die gemeinsamen Ziele zu erreichen."

Sein Bruder ergänzte: "Für uns ist es etwas Besonderes, weiterhin gemeinsam auf dem Eis zu stehen und Teil eines ambitionierten Klubs zu werden."