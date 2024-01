Neuer Coach Sundblad soll Eislöwen retten und bringt zwei Top-Spieler mit!

Dresden - Meistertrainer und Feuerwehrmann - beides war Niklas Sundblad (51) bereits. Jetzt soll der Schwede die Dresdner Eislöwen aus dem Tal der Tränen führen. Seinen Trainer-Einstand feiert er am morgigen Freitag im ausverkauften Löwenkäfig beim Derby gegen Weißwasser.

Niklas Sundblad (51) will nicht nur mit den Eislöwen die Klasse halten, sondern hat auch in der nächsten Saison viel vor. Petteri Kilpivaara (38, nicht im Bild) wird wieder Co-Trainer. © Holm Helis

"Ich freue mich", meinte der 51-Jährige bei seiner Präsentation. Sein Ziel ist klar und auch seine Vorgabe: "die Play-offs zu erreichen". Damit ist mindestens Platz zehn gemeint.

"72 Punkte sollten wir schon holen, um auf Platz zehn zu kommen", fügte Eislöwen-Sportdirektor Matthias Roos (43) an.

Im Klartext bedeutet dies eine Mammutaufgabe. Die Dresdner müssen in 17 ausstehenden DEL2-Spielen (max. 51 Punkte) 30 Punkte holen, um dies zu schaffen.

"In Schweden war ich schon einmal bei Örebro in so einer Situation", erklärte Sundblad. "Ein Abstieg aus der ersten Liga hätte den Verein mehrere Millionen gekostet. Da war Druck und wir haben es geschafft."

Wie will der Meistertrainer (2014 in der DEL mit Ingolstadt) das Ruder in Elbflorenz herumreißen?

"Als neuer Trainer bringe ich neue Energie mit und wir werden zwei, drei Kleinigkeiten anders machen - schneller spielen, mehr Druck auf die Gegner ausüben", so der Schwede, der als Spieler selbst Meisterschaften gewann und in der NHL sein Glück probierte.