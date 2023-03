Finaler Showdown! Schnappen sich die Eislöwen heute das Halbfinale?

Krefeld/Dresden - Siegen oder fliegen, Halbfinale oder Sommerpause, alles oder nichts: Am heutigen Dienstag gilt es für die Eislöwen im letzten Viertelfinal-Spiel bei den Pinguinen ab 19.30 Uhr noch einmal alles rauszuhauen. So, wie sie es auch in den vergangenen drei Spielen getan haben.