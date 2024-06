Mit nur 26 Jahren! Eislöwe Timo Walther beendet Karriere

Timo Walther (26) gibt sein Karriereende bekannt. © Mathias M. Lehmann

Nach dem seine Schulter im August 2023 im Training nach einem kleinen Zweikampf mit David Suvanto zum x-ten Mal raussprang, konnte Walther die Saison komplett abhaken.

Die Liebe zum Eishockey trieb ihn aber an und so quälte er sich durch die Reha. Die Gedanken an ein Karriereende verdrängte der Stürmer. Über seine Situation zu reden, fiel ihm schwer. Er ließ sich sogar noch mal operieren, um weiterspielen zu können.



Jetzt ist aber klar: Es macht keinen Sinn.

"Für Timo ist das extrem bitter, nun diese Entscheidung treffen zu müssen. Wir konnten uns zu jeder Zeit auf ihn verlassen – egal ob auf oder neben dem Eis", bestätigte Eislöwen-Sportdirektor Matthias Roos.

"Das Karriereende von Timo wiegt auch menschlich schwer für die Eislöwen. Insbesondere in der abgelaufenen Saison hat er uns gefehlt. Seine Entscheidung können wir natürlich nachvollziehen und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft."