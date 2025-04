Fünf Eier zu Ostern: Eislöwen gleichen Final-Serie gegen Ravensburg aus

Dresden - Zwei Osterhasen auf der VIP-Tribüne, die bei der Kisscam in Szene gesetzt worden, fünf Ostereier im (Tor)Netz der Ravensburger - die Feiertage für die Dresdner Eislöwen haben begonnen. Dank des 5:1-Heimsiegs (1:1, 4:0, 0:0) über die Towerstars steht es in der "Best of seven"-Finalserie jetzt 1:1.