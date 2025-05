Eislöwen-Planungen laufen auf Hochtouren: Dauerkarten müssen gedeckelt werden

Eislöwen-Geschäftsführer Maik Walsdorf hat nach dem DEL-Aufstieg viel zu tun. © Lutz Hentschel

Den größten Coup der Vereinsgeschichte haben die beiden deshalb noch gar nicht realisiert. Das wird wohl erst im Sommer kommen, wenn's ruhiger geworden ist. Jetzt gilt es, den Kader für die DEL zu planen und die Lizenzunterlagen abzugeben.

"Die sind nur noch digital einzureichen. Wir wollen es am Donnerstag tun und am Freitag nachfragen, ob alles da ist", so Walsdorf. Wenn am 17. Mai nicht alle Unterlagen bei der DEL sind, wäre theoretisch der Traum wieder geplatzt. Dies will keiner.

Dass der Aufstieg zum Kraftakt wird, danach sieht es derzeit nicht aus. "Durch die Zentralvermarktung erhalten wir 450.000 Euro von der DEL. Das hilft schon mal", so der Geschäftsführer. "Wir planen, den Etat um 80 Prozent zu erhöhen."

Und da ist Walsdorf sehr optimistisch, weil durch die Fernseh-Präsenz jetzt überregionale Firmen von sich aus anfragen und auch die Digitalbanden im Oberrang Sponsoren anziehen. Acht Millionen Euro ist das Ziel.

Zudem läuft der Dauerkartenverkauf. Die Eislöwen wurden überrannt. "Über 1000 Tickets sind bereits weg und die Nachfrage ist stark. Wir werden aber eine Obergrenze um die 2000 machen", so der Löwen-Boss.