Der nächste Verteidiger aus Bayreuth: Garret Pruden wechselt zu den Dresdner Eislöwen!

Pruden lernte sein Handwerk in seiner Geburtsstadt Bad Nauheim und wechselte 2016 nach Köln, bevor er zwei Jahre später zu seinem Heimatverein zurückkehrte. 2019 ging es dann zu den Panthern aus Ingolstadt, für die er 36 Einsätze in der DEL absolvierte.

"Sowohl mit Tim Regan als auch mit Petri Kujala habe ich mich ausführlich über Garret und seine Entwicklung in Ingolstadt und Bayreuth unterhalten. Den Durchbruch in der DEL hat er letztlich nicht geschafft, sich jedoch zu einem guten Verteidiger in der DEL2 entwickelt. Wir erwarten nun den nächsten Entwicklungsschritt von ihm", erklärte Sportdirektor Matthias Roos (43) im Statement der Eislöwen.

Hier musste Garret Pruden (24, r.) noch gegen Tomas Andres (27) und die Eislöwen ran, künftig sind die beiden Teamkollegen. © Lutz Hentschel

"Für mich kommt der Wechsel nach Dresden zum richtigen Zeitpunkt. Auch wenn es sportlich in Bayreuth nicht nach unseren Vorstellungen lief, konnte ich mich dennoch stetig weiterentwickeln", sagte Pruden selbst.

Und er fügte an: "In Dresden ist in den letzten beiden Spielzeiten etwas entstanden, was sehr reizvoll ist. Ich freue mich deshalb sehr, ein Teil dieses Teams zu sein. Die Konkurrenz in der Abwehr ist groß. Ich will mir meinen Platz im Team erarbeiten."

Insgesamt hat der Verteidiger 190 Spiele in der DEL2 bestritten, wobei er drei Tore und 27 Vorlagen beisteuern konnte.