Großes Lob für Eislöwen-Verteidiger Riedl: "Sehr positive Entwicklung"

Selb - Zweiter gegen Vorletzter! Die Vorzeichen vorm Duell der Eislöwen mit den Selber Wölfen am heutigen Freitag scheinen klar verteilt, wenn da nicht das 0:7 aus dem September wäre.

Der Verteidiger wird offensiv auch immer mutiger. Mit 48 Schüssen hat er bereits deutlich mehr abgegeben als in der vergangenen Saison. Zwei Treffer sind sein Lohn. Coach Niklas Sundblad (51) schwärmt: "Bruno spielt mit viel mehr Selbstbewusstsein. Er hat eine sehr positive Entwicklung genommen und viel, viel mehr in sich."

Damals stand Bruno Riedl (22) auch auf dem Eis und sein Abwehrblock fing sich zwei Gegentore in der Porzellanstadt ein.

Der Youngster nimmt dieses Kompliment dankend an und bedankt sich bei dem Coach, dass er ihn so gefördert hat. "Als er kam, hat er mir erklärt, wie er meine Rollen sieht. Das habe ich angenommen und gemerkt, dass ich sie gut ausfülle. Wenn du deinen Job gut machst, bist du viel entspannter und selbstbewusster", so Riedl.

So auch in Selb? Vielleicht kann er diesmal von der blauen Linie aus seinen Schlagschuss zielgenau auspacken ...