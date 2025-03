Halbfinal-Euphorie bei den Eislöwen: Keine Angst vor Kassel

Der perfekte Riegel: Die Eislöwen Oliver Granz (27, hi.), Nicolas Schindler (20, 3.v.r.) und David Suvanto (30, r.) zogen einen Halbkreis um ihren Goalie Danny aus den Birken (40). Dadurch kam Rosenheim so wenig gefährlich vors Tor. © Lutz Hentschel

In der nächsten "Best of Seven"-Serie wird es wohl gegen die Huskies gehen. Walsdorf meinte nach dem erfolgreichen Abschluss des Viertelfinals gegen Rosenheim: "Ich bin sehr erleichtert. Habe einige Situationen nicht mehr im Stadion erlebt, weil die Aufregung gestiegen ist", verriet der Löwen-Boss.

Er erinnerte an die vergangene Saison und die Play-downs. "Jetzt gegen Kassel spielen zu dürfen, ist umso schöner." Sein Ziel ist klar: "Kassel schlagen, Finale."

Der Mann der Viertelfinal-Serie gegen die Starbulls war Danny aus den Birken (40). Bei den vier Siegen und einer Niederlage hatte der Eislöwen-Goalie eine Fangquote von 96,88 Prozent.

Mit 40 (!) lieferte er einen Bombenjob ab.