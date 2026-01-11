Eislöwen zwischen Traurigkeit und Begeisterung: "Das Ende hat uns das Herz gebrochen"

Dresden - Das große Winter Game war vorbei, zahlreiche Zuschauer hatten das Rudolf-Harbig-Stadion schon verlassen, da ertönte "I Will Always Love You" von Ikone Whitney Houston (†48). Die Dresdner Eislöwen standen nach der 2:3-Niederlage nach Verlängerung gegen die Eisbären Berlin vor ihrer Fankurve und waren in ihren Emotionen gespalten.

Alex McCrea (30) bejubelt am Boden seinen Treffer zum 2:1 für die Eislöwen. © PENNY DEL/City-Press

"Das Ende hat uns das Herz gebrochen", brachte Verteidiger Alec McCrea (30) die Gefühlslage auf den Punkt.

Es hätte für ihn das perfekte Ende einer tollen Woche sein können, in der seine Eltern nach fünf Jahren erstmals aus Kalifornien anreisten, um ihn in Deutschland zu besuchen. Sie begleiteten ihren Sohn zu jedem Termin, boten ihre Hilfe sogar beim Schneeschippen im Stadion an und sahen am Ende das Tor von ihm zum 2:1 (54. Minute) für die Eislöwen.

Zuvor hatte Tomas Andres (29) den Gastgeber in Führung gebracht (25.), ehe Liam Kirk (26) ausglich (34.) und Ty Ronning (28) die Hoffnung auf den ersten Sieg der Dresdner in der Historie mit seinem späten 2:2-Ausgleich (58.) einen ersten Dämpfer verpasste. Nur 14 Sekunden waren dann in der Verlängerung gespielt, als Kirk erneut zuschlug und den Eislöwen damit einen Stich mitten ins Herz versetzte.

"Das Gleiche ist uns schon einige Male in dieser Saison passiert, als wir kurz davor waren, zu gewinnen und es uns dann noch aus den Händen geglitten ist", erklärte McCrea nach dem Spiel.