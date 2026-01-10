Exakt elf Jahre nach seiner Winter-Game-Premiere: Trifft Eislöwe Turnbull auch heute?

Vor exakt elf Jahren traf Travis Turnbull beim Winter Game für die Düsseldorfer EG. Kann der Stürmer der Dresdner Eislöwen das am Samstag wiederholen?

Von Tina Hofmann

Dresden - Exakt vor elf Jahren, am 10. Januar 2015, schoss der jetzige Eislöwen-Kapitän Travis Turnbull (39) im Winter Game der Düsseldorfer EG gegen die Kölner Haie das Tor zum 1:0, am Ende gewann sein Team mit 3:2 vor 51.125 Zuschauern in der damaligen Esprit Arena.

Travis Turnbull (39, l.) traf am 10. Januar 2015 für die Düsseldorfer EG im DEL Winter Game gegen die Kölner Haie zum 1:0. © IMAGO/Reviersport Für den 39-Jährigen könnte sich am Samstag ein Kreis schließen, sollte ihm im DEL Winter Game 2026 im Rudolf-Harbig-Stadion gegen die Eisbären Berlin (17 Uhr) erneut ein Treffer gelingen. Seit Donnerstag durfte das Team dreimal im Tempel von Dynamo Dresden trainieren. Am Freitag begann es ordentlich zu schneien in Dresden, die Vorfreude auf das Spiel des Jahres ist riesig. "Es ist ein wunderschönes Stadion, das Eis ist super. Die Art und Weise, wie alles hergerichtet wurde, ist perfekt", schwärmte Turnbull.

Die Eisbären unterlagen am Donnerstagabend bei den Iserlohn Roosters (3:4), kassierten in den vergangenen zehn Spielen sieben Niederlagen und wären aktuell nicht einmal direkt für die Play-offs qualifiziert. Dresdner Eislöwen Eislöwen fiebern dem Winter Game entgegen: Kindheitstraum wird wahr Mit zwei gemieteten Nightlinern reiste das Team in der Nacht zu Freitag an.

Kann der Kapitän der Dresdner Eislöwen das Kunststück am Samstag wiederholen? © Thomas Heide

Eishockey vor dem K-Block: Da geht das Sportlerherz von Niklas Postel auf