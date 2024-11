Nach Pleite gegen Schlusslicht: Eislöwen-Coach Sundblad weiß, was besser werden muss

Weißwasser - Mit Spitzenteam hatte das nichts mehr tun. Zehn Gegentore in zwei Spielen, deutliche Niederlagen gegen das Schlusslicht Bad Nauheim und im wichtigen Sachsenderby in Weißwasser . So kann ein Team, das den Anspruch hat "die Nummer eins" zu sein, wie Coach Niklas Sundblad nach den drei Siegen zuvor immer wieder erklärte, nicht auftreten.

Ricardo Hendreschke (21, r.) spielte am Sonntag an in Weißwasser an der Seite von Nicolas Schindler (19, l.). © Thomas Heide

Bei den Füchsen überzeugten am Sonntag nicht gerade viele. Ausgerechnet Ricardo Hendreschke machte noch den besten Eindruck, wenn er auf dem Eis war.

Der 21-Jährige bekam zuletzt wenig Eiszeit und deshalb die Chance per Förderlizenz in der Oberliga für die IceFighters Leipzig zu spielenz. In Weißwasser war er zurück im Trikot der Eislöwen scheinbar besonders motiviert, bereitete das 1:0 durch Matthias Pischoff (7.) vor.

Es hätte noch mehr Mannen von seiner Einstellung gebraucht. Zumal das Eigengewächs auch diszipliniert blieb. "Wir sind zu undiszipliniert, da schließe ich mich klar mit ein", gab Oliver Granz zu.

"Wir gehen zu den falschen Momenten auf die Strafbank. Dann verlieren wir die ganze Zeit die Spiele." Acht Strafen waren es in der Lausitz, satte elf gegen Bad Nauheim. Bei fünf Spielen in zehn Tagen kostet jede Sekunde in Unterzahl gleich noch mehr Kraft.