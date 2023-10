Spitzenreiter Eislöwen empfängt "Favorit" Kassel

Es ist das Topspiel zum Feiertag! Die Dresden Eislöwen haben als Tabellenführer der DEL2 die drittplatzierten Kassel Huskies zu Gast.

Von Jens Maßlich

Dresden - Tag der Deutschen Einheit und der Osten rockt die DEL2! Allen voran die Dresdner Eislöwen, die sich mit ihrem fünften Saisonsieg am Sonntag vorbei an den Eispiraten Crimmitschau an die Tabellenspitze schossen.

Pascal Seidel (20, l.) stand auch im Vorbereitungsspiel gegen die Huskies auf dem Eis. Darf er nach der starken Leistung in Krefeld wieder ran? © Lutz Hentschel "Das ist eine schöne Momentaufnahme, mehr aber auch nicht. Es ist der Lohn der harten Arbeit und des Vertrauens unserer Mannschaft in unsere Spielidee", dämpft Coach Corey Neilson (47) etwas die Euphorie. Dresden Löwen-Dompteur verspricht aber gleichzeitig: "Wir sind noch nicht da angekommen, wo wir am Ende sein wollen, aber wir kommen dem Ziel Schritt für Schritt näher und steigern uns von Spiel zu Spiel." Schlechte Nachrichten also für die Kassel Huskies, oder? Die Hessen sind am Dienstag schon ab 15 Uhr zu Gast in der Dresdner Eishalle. Dresdner Eislöwen Hält der Freitagsfluch der Landshuter? Löwen wollen erste Nuss knacken Das Gefühl einer Niederlage gegen die Eislöwen ist den Huskies zuletzt aber abhandengekommen. Vergangene Saison gewann man alle vier Partien gegen die Eislöwen. Auch in der Vorbereitung auf die aktuelle Spielzeit gab's Ende August eine 4:5-Niederlage für das Neilson-Team.

Die Dresdner Eislöwen wollen sich vor starken Huskies nicht verstecken