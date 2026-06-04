Eislöwen-Neuzugang Spink lüftet in Dresden süßes Geheimnis

Dresden - Das schwarze Basecap mit der Blende nach hinten gedreht, das Eislöwen-Shirt übergestreift, blickte Tylor Spink (33) vom Dach des Hauses der Presse in seine neue "Heimatstadt". Jetzt ist auch klar: Der Wechsel des Kanadiers ist ein sportlicher Abstieg, mit der Chance, etwas Großes zu erreichen …

Der Blick auf sein neues Zuhause gefällt Tylor Spink (33) schon mal richtig gut. © Lutz Hentschel

Die DEL verkündete am Mittwoch, dass Krefeld als DEL2-Meister auch so gute wirtschaftliche Zahlen hat und damit aufsteigen kann. Der Abstieg der Eislöwen als Schlusslicht der DEL ist besiegelt. Und für den Stürmer beginnt mit seinem Bruder Tyson (33) eine neue Zeitrechnung!

Erstmals seit sechs Jahren spielen die Zwillinge in der zweiten Liga. Warum gehen sie diesen Schritt als DEL-Top-Stürmer?

"Ich hatte schöne sechs Jahre in Schwenningen, ich liebe die Stadt - aber manchmal ist es Zeit, etwas Neues zu machen", erklärte Tylor mit Blick über Dresden. "Das Ziel ist es, mit Dresden erfolgreich Eishockey zu spielen."

Ob er durch seine Zeit in Deutschland eine Chance auf den deutschen Pass hat, ist für den 33-Jährigen nicht entscheidend: "Ich konzentriere mich auf den Sport, sollte es klappen, wäre es schön, was für mich zählt, sind die tollen Jahre hier in Deutschland."

Und die sind längst noch nicht vorbei, sondern sollen in Elb-Florenz mit seinem Bruder ein neues Kapitel erhalten. Eigentlich sind es in seinem Fall gleich zwei: "Meine Frau Sophee erwartet ein Kind." Was es wird, wissen die 30-Jährige und ihr Mann nicht: "Wir wollen uns überraschen lassen." Seinem Bruder eifert er nach: "Tyson ist im November Vater geworden."