Trifft er, gibt es was zu feiern: So wichtig ist Mrazek für die Eislöwen

Matej Mrazek bekommt bei den Dresdner Eislöwen immer mehr Einsatzzeiten. Das Vertrauen zahlt er mit Treffern zurück - und will mehr.

Von Enrico Lucke

Ravensburg - Wenn er ein Tor schießt, gewinnen die Eislöwen. So war's gegen Regensburg, Freiburg, Kassel und zuletzt Landshut. Matej Mrazek (24) kommt im Eislöwen-Dress immer besser in Form. Deshalb darf er sich am heutigen Freitag in Ravensburg wieder über viel Eiszeit freuen ...

Heute darf sich Matej Mrazek (24) wieder das Auswärtstrikot der Eislöwen überziehen. Er will es mit seinem schnellen Spiel und vielleicht auch einem Treffer zurückzahlen. © IMAGO/Stefan Brauer "Matej hat eine sehr gute Entwicklung genommen. Er bringt viel Energie und Schnelligkeit in unser Spiel", lobt ihn Coach Niklas "Sunny" Sundblad (61). Der Eislöwe bekommt mehr Vertrauen, das sich in Eiszeit niederschlägt. Statt wie früher fünf Minuten pro Partie sind es jetzt neun und mehr. "Er ist nicht nur wichtig im Fünf-gegen-Fünf, auch in Unterzahl hilft er und ist gut. Blockt Schüsse und setzt den Gegner unter Druck", so der Eislöwen-Coach.

Wenn's jetzt noch beim Abschluss richtig rundläuft. Zumindest erzielte der Tscheche mit deutschem Pass in den vergangenen fünf Partien drei Buden. Dresdner Eislöwen Keine Geschenke! Was die Eislöwen im Duell mit Landshut beachten müssen "Super, wenn das Scheibenglück da ist, muss ich es nutzen", so Mrazek. "Ich wusste, dass es diese Saison für mich schwer wird als jüngster Ü24-Spieler. Aber ich habe an meinen Schwächen gearbeitet und die Chance ergriffen." Und wie kann er die Torausbeute noch erhöhen? Immerhin, die Chancen sind reichlich da. "Das habe ich mit Sunny besprochen. Ich muss die Hände lockerer haben. Daran arbeite ich im Training, es kommt langsam."

Dresdner Eislöwen wollen Ravensburg im zweiten Anlauf schlagen